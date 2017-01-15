الاحتلال الاسرائيلي يستولي على مساحات جنوب نابلس





استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على نحو 100 كم2 من أراضي قرى قريوت وجالود جنوب نابلس، وترمسعيا التابعة لمحافظة رام الله.



وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - في تصريح له اليوم - إن قوات الاحتلال سلمت أهالي قريوت وجالود قرارا بالاستيلاء على نحو 100 كم2 من أراضي القريتين، إضافة إلى بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بهدف توسعة أعمال البناء في مستوطنة "شيلو".

وأشارت تقارير إلى أن حملات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تصاعدت لدعم الاستيطان خلال الأسبوع الماضي في محاولة لكسب المزيد من أصوات المستوطنين في الانتخابات الإسرائيلية المقرر عقدها في 17 من سبتمبر الجاري.

فيما حطم مستوطنون ثلاث مركبات في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس البلدي حافظ صالح بأن مستوطني مستوطنة "يتسهار" الجاثمة على أراضي قرى جنوب نابلس تسللوا في الساعة الخامسة فجرًا إلى المنطقة الشرقية من البلدة، وحطموا ثلاث مركبات بالكامل، مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء جرى أمام مرأى جنود الاحتلال المتواجدين في المعسكر القريب المقام على أراضي القرية.

