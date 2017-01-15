إصابة 7 أشخاص في اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في هايتي

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة في اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين في العاصمة الهايتية "بورت أو برنس".







وأن هذه التطورات جاءت عقب خروج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الهايتية للمطالبة باستقالة الرئيس جوفينيل مويس المتهم في قضايا فساد واختلاس المال العام.





وتواجه هايتي منذ السابع من شهر فبراير الماضي أزمة سياسية عميقة وتظاهرات حاشدة، غالبا ما تتخللها مواجهات بين الشرطة ومحتجين يطالبون برحيل الرئيس مويز.





وكان رئيس هاييتي قد أعلن إثر الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بورت أو برنس أنه "لن يترك البلاد في أيدي العصابات المسلحة ومهربي المخدرات".







