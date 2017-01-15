الأردن تحذر من تغير موقف واشنطن تجاه المستوطنات في الضفة الغربية

حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، من خطورة التغيير في الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الإسرائيلية وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام.

وأكد الصفدي - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" يوم الإثنين - موقف المملكة الثابت والراسخ في إدانة المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، واعتبرها خرقاً للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، كما اعتبرها إجراءً أحادي الجانب مداناً ومرفوضاً يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة.

وقال الصفدي إن "تكريس الاحتلال وظلمه وخرق قرارات الشرعية الدولية لن يحققا سلاماً، ولن يضمنا أمناً واستقراراً"، داعياً إلى إطلاق تحرك دولي عاجل وفاعل لحماية ما تبقى من فرص السلام على أساس حل الدولتين قبل أن تجعله الانتهاكات الإسرائيلية، وما تسعى لفرضه من حقائق لا شرعية جديدة على الأرض، مستحيلاً.

وشدد الصفدي على أن "لا شيء يغير حقيقة لا شرعية المستوطنات التي يجمع المجتمع الدولي على إدانتها".



