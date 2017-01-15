اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أمطار تضرب عدة محافظات بالمملكة العربية السعودية

أمطار تضرب عدة محافظات بالمملكة العربية السعودية

تاريخ النشر

هطلت اليوم الاحد أمطار متوسطة على منطقة الجوف ، شملت مدينة سكاكا وضواحيها ومحافظة دومة الجندل القريات وطبرجل ومركز صوير وزلوم والاضارع وخوعاء وعذفاء وميقوع كما طالت الأمطار محافظة المجاردة، شملت معظم أرجاء المحافظة والمراكز التابعه لها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مراكز محافظة تيماء، شملت مركز العسافية وأبيط وجريش، كما هطلت مساء أمس أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت محافظات الداير بنى مالك والريث وهروب وضمد والدرب ومراكز الشقيرى وآل زيدان والفطيحة والحقو وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content