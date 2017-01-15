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رئيس الوزراء العراقي يوجه بملاحقة الجهات التي تقف وراء إطلاق القذائف

رئيس الوزراء العراقي يوجه بملاحقة الجهات التي تقف وراء إطلاق القذائف

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وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، القادة العسكريين والأمنيين باستنفار جهدهم الميداني والاستخباري؛ لكشف وملاحقة الجهات التي تقف وراء إطلاق القذائف.

وأكد مكتب عبد المهدي - في بيان له - إن "مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي حيث بحث جهود القوات المسلحة والأجهزة الامنية بتعزيز الأمن والاستقرار واحترام سيادة القانون والتصدي بكل قوة لأي محاولة للعبث بأمن ومصالح البلاد".

وشدد رئيس الوزراء العراقي - خلال الاجتماع - على تكثيف العمل من أجل منع تكرار الاعتداءات الإجرامية التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار.


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