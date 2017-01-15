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مركز المصالحة الروسي: رصد 11 انتهاكا لوقف العمليات العسكرية في سوريا

مركز المصالحة الروسي: رصد 11 انتهاكا لوقف العمليات العسكرية في سوريا

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أفاد مركز المصالحة الروسي للأطراف المتنازعة في سوريا اليوم الأربعاء بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية - التركية في سوريا رصد خلال ال`24 ساعة الأخيرة 11 انتهاكا لنظام الهدنة.

وجاءت تلك الانتهاكات في محافظتي اللاذقية وحلب. 

وأضاف المركز - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية في نسختها الإنجليزية - أن الجانب التركي رصد خمسة انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار، وذلك في محافظات حماة وإدلب وحلب. 

يذكر أن روسيا وتركيا وإيران هي الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا التي مزقتها الصراعات. 

وتقوم روسيا بعمليات إنسانية في جميع أنحاء البلاد بشكل منتظم وتساعد دمشق في توفير ممر آمن لعودة اللاجئين السوريين. 

وفقا للبيانات الصادرة عن طاقم التنسيق العسكري الروسي والسوري، الذي صدر أمس الأول الإثنين ، عاد حوالي 1.8 مليون لاجئ سوري إلى أماكن إقامتهم الدائمة.


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