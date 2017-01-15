مظاهرات في التشيك للمطالبة باقالة رئيس الوزراء بابيس

نظم عدة آلاف من المواطنين التشيك ، الأحد ، مظاهرة حاشدة في براغ للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء أندريه بابيس على خليفة اتهامات بالتورط في جرائم فساد.

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية أن المشاركين في المظاهرة رفعوا لافتات تطالب باقالة بابيس بوصفه " تهديدا للديمقراطية واستقلال النظام القانوني في التشيك".

واتهم المتظاهرون بابيس أيضا بتعيين وزيرة جديدة للعدل ، ماريا بنسوفا ، من أجل التستر على الاتهامات الموجهة اليه بالإستيلاء على أموال الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة الى أن وزيرة العدل الجديدة ، التي تعتبر حليفا مقربا لرئيس الوزراء ، رفضت الموافقة على طلب الشرطة بتجريده من حصانته البرلمانية من أجل مواجهة تحقيقات جنائية بالتحايل على القانون.

وتعتبر مظاهرات اليوم أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ الثورة المخملية التي شهدتها ما كانت تسمى في الماضي بـ " تشيكوسلوفاكيا " قبل نحو 30 عاما ، والتي أدت الى سقوط النظام الشيوعي هناك.