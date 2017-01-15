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الإمارات تشن غارات جوية على "ميليشيات إرهابية" في عدن

الإمارات تشن غارات جوية على "ميليشيات إرهابية" في عدن

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أكدت الإمارات العربية المتحدة في بيان ليل الخميس الجمعة أنها شنت غارات جوية في مدينة عدن بجنوب اليمن استهدفت "ميليشيات إرهابية" دفاعًا عن قوات التحالف الذي تقوده السعودية في هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن "التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف و المدنيين، الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف الميليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة".

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