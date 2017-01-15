الجيش الاسرائيلي: قوات موالية لإيران بسوريا أطلقت قذائف باتجاهنا

أعلنت اسرائيل - اليوم /الإثنين - أن قوات موالية لإيران أطلقت صواريخ عدة على أراضيها من سوريا، في حادث نادر، لكنها لم تبلغ هدفها.



وقال الجيش الاسرائيلي - في بيان اليوم - "في وقت مبكر من صباح اليوم ، أطلق عدد من الصواريخ من سوريا باتجاه اسرائيل، وأخفقت كلها في بلوغ الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف الجيش الاسرائيلي أن "الصواريخ أطلقها من ضواحي دمشق أفراد في ميليشيا شيعية مرتبطة بفيلق القدس" التابع لحرس الثورة الإيراني.

وكانت ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية ومجموعات موالية لها في شرق سوريا - ليل الأحد-الإثنين - قد أدت إلى مقتل 18 مقاتلا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان .



