قوى اعلان الحرية والتغيير السودانية تؤكد المضي نحو "العصيان المدني"





أكدت قوى إعلان الحرية والتغير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عزمها على المضي قدما في دعوتها للعصيان المدني الشامل، الذي يبدأ عمليا الأحد.





وأعلنت العديد من القطاعات في السودان عن مشاركتها في العصيان، الذي دعت إليه قوى المعارضة وتجمع المهنيين،في اعقاب احداث فض الاعتصام الإثنين الماضي، وسقوط عشرات القتلى.

ودعت قوى اعلان الحرية والتغيير الى اعتصام مدني إلى حين "تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية في البلاد".

وأعرب المجلس العسكري الانتقالي في بيان عن "أسفه" لتطور الأوضاع عقب فض الاعتصام، وقال إن "قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة، قامت بإشراف من وكلاء النيابة، بتنفيذ عملية مشتركة لنظافة بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل والقبض على المتفلتين ومعتادي الإجرام".







وأضاف أنه "أثناء تنفيذ الحملة، احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام، مما دفع القادة الميدانيين، وحسب تقدير الموقف، بملاحقتهم، مما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات".



