المكسيك تدعو المهاجرين إلى الهدوء والتزام النظام

طلبت السلطات المكسيكيّة السّبت من مئات المهاجرين الذين يُحاولون بأيّ طريقة أن يعبروا الحدود الجنوبيّة للمكسيك من أجل الوصول إلى الولايات المتّحدة، أن يُظهروا التزامًا بـ"النظام والاحترام"، مؤكّدةً وجود فرص عمل في الأراضي المكسيكيّة لِمن يتّبع الإجراءات القانونيّة.

وكانت قافلة تضمّ زهاء 1500 مهاجر يتحدّرون من أميركا الوسطى، خصوصًا من هندوراس والسلفادور، قد حاولت في وقت سابق من اليوم نفسه الدّخول إلى المكسيك في شكل غير شرعي، لكنّ قوّات الحرس الوطني المنتشرة على الحدود مع غواتيمالا منعتهم من ذلك.



واشتبكت مجموعة من المهاجرين، لفترة وجيزة، مع الجيش قرب جسر رودولفو روبليس الدولي الذي يربط المكسيك وغواتيمالا.



ولاحقًا، شرح لهم عنصر من المعهد الوطنيّ للهجرة أنّه يتعيّن عليهم الامتثال للقوانين المكسيكيّة من أجل دخول البلاد. وقال لهؤلاء المهاجرين عبر مكبّر للصوت "إنّكم تدخلون المكسيك بطريقة غير قانونيّة. يجب أن تكون لديكم تأشيرة مكسيكيّة أو وثيقة هجرة. لا تُعرّضوا أنفسكم لتجار البشر، حياتكم في خطر. لا تنخدعوا، الولايات المتحدة لن تمنحكم اللجوء".