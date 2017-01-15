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الأمم المتحدة: 70 ألف شخص في الباهاماس بلا مأوى إثر إعصار "دوريان"

الأمم المتحدة: 70 ألف شخص في الباهاماس بلا مأوى إثر إعصار "دوريان"

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أعلنت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 70 ألف شخص على جزيرتي "أباكو" و"باهاما الكبرى" في جزر باهاماس يعيشون بلا مأوى من جراء إعصار "دوريان" الذي ضرب المنطقة الأيام القليلة الماضية.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن جان ويليم فيجدام، الذي يقود فريق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة ووصل إلى عاصمة "ناسو" أول أمس الأربعاء قوله "تواجه جزر الباهاماس طريق طويل من أجل التعافي"، مضيفًا "أن مسألة إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، مع زيادة المقاومة للتصدي للظواهر الجوية الشديدة، ستكون حاسمة بغرض زيادة قدرة المجتمعات".

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن الأمم المتحدة تعمل على توفير ألف قطعة من البلاستيك المشمع لاستبدالها مكان أسطح المنازل التي انتزعها إعصار "دوريان".

وكان وزير الصحة في جزر الباهاماس دوين ساندز أعلن - في وقت سابق - ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار المدمر إلى 43 قتيلًا، في الجزر الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية.

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