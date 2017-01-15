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ترامب يشيد بجونسون بعد قراره تعليق أعمال البرلمان البريطاني

ترامب يشيد بجونسون بعد قراره تعليق أعمال البرلمان البريطاني

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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم /الأربعاء، برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد قراره المثير للجدل تعليق أعمال البرلمان البريطاني مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المقرر في 31 أكتوبر.

وكتب ترامب على تويتر "بوريس هو بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة، وسيثبت أنه رجل عظيم، أحبّ المملكة المتحدة"، معتبراً أنه سيكون من "الصعب جداً" لزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن طلب التصويت على سحب الثقة من حكومة جونسون.

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