جريفيث: ممتن لجهود السعودية في جنوب اليمن

عبر مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اليوم الأحد عن امتنانه لجهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها في جنوب اليمن. وقال جريفيث حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية " ناقشت مع الوزير عادل الجبير سبل المضي قدما في العملية السياسية في اليمن".



وقد بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في وقت سابق اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث, المستجدات على الساحة اليمنية, والجهود القائمة حيالها.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية, خلال لقائهما بجدة - الدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني.



