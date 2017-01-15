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إصابة 3 طفلات ووالدتهن إثر قذيفة حوثية على مدينة تعز اليمنية

إصابة 3 طفلات ووالدتهن إثر قذيفة حوثية على مدينة تعز اليمنية

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أصيبت 3 طفلات ووالدتهن، اليوم الاثنين، جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها مليشيات الحوثي على منزلهن شمالي مدينة تعز جنوب غربي اليمن. 

وقالت مصادر محلية يمنية - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - إن قذيفة صاروخية حوثية سقطت على منزل بمنطقة وادي القاضي شمالي مدينة تعز؛ ما أدى إلى إصابة 3 طفلات ووالدتهن بإصابات متنوعة، وتدمير المنزل. 

وأعلن الجيش اليمني، في وقت سابق اليوم، تحرير مناطق جديدة شمال غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها مليشيات الحوثي 60 قتيلا في صفوفها، بينهم قيادات. 


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