اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

نائب وزير الدفاع السعودي: سنواجه جرائم الحوثيين بحزم وصرامة

نائب وزير الدفاع السعودي: سنواجه جرائم الحوثيين بحزم وصرامة

تاريخ النشر

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إن ميليشيا الحوثي مستمرة في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق، مضيفا أن استهداف مطار أبها تجاوز يوضح فداحة التصعيد الإيراني.

وأكد الأمير خالد بن سلمان، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية مساء الأربعاء، أن السعودية ستردع كل من يحاول المساس بأمنها ومصالحها، مضيفا "سنواجه جرائم الميليشيات الحوثية بحزم وصرامة".

وطالب المجتمع الدولي القيام بواجباته لوقف تلك الممارسات الخطيرة، مضيفا أن "النظام الإيراني يعبث في منطقتنا منذ 40 عاما.. النظام الإيراني يصنع الموت وينشر الفوضى ويرعى الإرهابيين".

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content