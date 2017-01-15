نائب وزير الدفاع السعودي: سنواجه جرائم الحوثيين بحزم وصرامة

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إن ميليشيا الحوثي مستمرة في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق، مضيفا أن استهداف مطار أبها تجاوز يوضح فداحة التصعيد الإيراني.





وأكد الأمير خالد بن سلمان، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية مساء الأربعاء، أن السعودية ستردع كل من يحاول المساس بأمنها ومصالحها، مضيفا "سنواجه جرائم الميليشيات الحوثية بحزم وصرامة".





وطالب المجتمع الدولي القيام بواجباته لوقف تلك الممارسات الخطيرة، مضيفا أن "النظام الإيراني يعبث في منطقتنا منذ 40 عاما.. النظام الإيراني يصنع الموت وينشر الفوضى ويرعى الإرهابيين".