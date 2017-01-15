بيلوسي: ترامب قام بأفعال ترقى للرشوة مع اتساع نطاق تحقيق المساءلة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب أقر بالقيام بأفعال ترقى إلى حد الرشوة في فضيحة أوكرانيا محور التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون لمساءلة ترامب.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي "الرشوة هي منح أو حجب مساعدات عسكرية في مقابل تصريح علني بشأن تحقيق مزيف في الانتخابات. هذه رشوة. ما أقر به الرئيس ويقول إنه مثالي، أقول أنا إنه خطأ محض. إنها رشوة".

ويحقق الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب أساء استغلال سلطات منصبه بحجب مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار كوسيلة للضغط عليها لإجراء التحقيقات التي تصب في صالحه. وقدمت الأموال لكييف في وقت لاحق. وكان الكونجرس قد أقر المبلغ لمساعدة أوكرانيا على محاربة الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في الجزء الشرقي من البلاد.

وينفى ترامب ارتكاب أي مخالفة.

وأدلت بيلوسي بتصريحاتها بعد يوم من بدء أول جلسات علنية في تحقيق المساءلة بمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، والذي أعلنت بيلوسي عنه في سبتمبر (أيلول). ومن المقرر أن تدلي شخصية محورية أخرى هي السفيرة الأمريكية السابقة لكييف ماري يوفانوفيتش بشهادتها يوم الجمعة.

وإذا وافق مجلس النواب على توجيه اتهامات رسمية لترامب، فسيجري مجلس الشيوخ عندئذ محاكمة لتحديد إن كان ينبغي إدانته بالتهم وعزله من منصبه. ولم يبد الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ أي تأييد يذكر لعزل ترامب.

ويركز التحقيق على مكالمة هاتفية بتاريخ 25 يوليو (تموز) طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق فساد مع بايدن وابنه هنتر وفي أمر نظرية لا تستند إلى أساس بأن أوكرانيا وليست روسيا، هي التي تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016. وعمل هنتر بايدن في مجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية.

وقارنت بيلوسي تصرفات ترامب بأفعال الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في فضيحة ووترجيت التي أدت لأن يكون الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يستقيل من منصبه في عام 1974.

وأضافت أن تحرك ترامب لطلب مساعدة قوة أجنبية في الانتخابات الأمريكية وعرقلة المعلومات بشأن ذلك، والذي سمته تسترًا، "يجعل ما قام به نيكسون يبدو ضئيلًا".

وأظهرت بيانات أولية لنسب المشاهدة نشرتها شبكة (سي.إن.إن) يوم الخميس أن أولى الجلسات التي بثها التلفزيون للتحقيق يوم الأربعاء اجتذبت 13.1 مليون مشاهد عبر ست محطات بث وشبكات كابل.

وتشير الأرقام الأولية إلى أن معدل مشاهدة هذا الحدث يقل عن نسب المشاهدة لأحداث سياسية أخرى حظيت باهتمام كبير منها رد بريت كافانو مرشح ترامب لرئاسة المحكمة العليا على مزاعم اعتداء جنسي.

وأدلى دبلوماسيان أمريكيان هما وليام تيلور وجورج كنت بإفادتيهما يوم الأربعاء في أول جلسة يبثها التلفزيون للتحقيق الذي يهدد رئاسة ترامب حتى رغم أنه يسعى لإعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وقدمت شهادة تيلور، القائم بأعمال السفير لدى أوكرانيا، صلة مباشرة بين الرئيس الجمهوري وحملة الضغط على أوكرانيا.

وتأتي الجلسات العلنية بعد أسابيع من الجلسات المغلقة مع مسؤولين حاليين وسابقين بشأن تعاملات ترامب مع أوكرانيا.