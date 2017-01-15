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"جوتيريش" يحث قادة العالم على التوصل لحلول لمشكلات شعوبهم

"جوتيريش" يحث قادة العالم على التوصل لحلول لمشكلات شعوبهم

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت ، القادة والزعماء ورؤساء الدول وصانعي القرارات ، إلى الاستماع للمشكلات التي يواجهها مواطنوهم ، والبحث عن إيجاد حلول لها ، وذلك نظرا لاتساع التظاهرات حول العالم في الفترة الأخيرة.

وقال جوتيريش - في مؤتمر صحفي ، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للأمم المتحدة اليوم - إنه يحث القادة في كل مكان للاستماع إلى المشكلات الحقيقية للمواطنين .

وأشار إلى أنه بإمكان القادة، من خلال التضامن وما أسماها " السياسات الذكية"، أن يظهروا أنهم مدركون لحقيقة الأمر، وتطورات الأوضاع في بلدانهم ، وأن يرسموا الطريق إلى عالم أكثر "عدلا" حسب تعبيره.


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