إيران: لم نتمكن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

أعلنت إيران اليوم/ الثلاثاء، أنها لم تتمكن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين، للطائرة الأوكرانية المنكوبة "بوينج 737"، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخ عن طريق الخطأ، فوق طهران، مطلع يناير الجاري.

وذكرت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أنها لم تستطع تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة، التي لقى كل من كان على متنها وعددهم 176 شخصاً، مصرعهم، وأضافت أنها طلبت معدات ضرورية من الولايات المتحدة وفرنسا، من أجل تفريغ بيانات الصندوقين، لكنها لم تتلق رداً إيجابياً حتى الآن.

وأصدرت اللجنة التابعة لهيئة الطيران المدني في إيران، التقرير التمهيدي الثاني حول حادثة الطائرة الأوكرانية، كما سبق أن أصدرت اللجنة في وقت سابق تقريراً أولياً عن حادثة تحطم الطائرة، وورد في التقرير أنه وفقا للمعلومات المستخرجة من الرادار، فإن البيانات المتعلقة بالطائرة وارتفاعها قد اختفت من شاشة الرادار، حين بلوغها ارتفاع 8 ألاف و100 قدم، ولم يتم استلام أي رسالة من الطيار بوجود ظروف غير طبيعية، مشيراً إلى تضرر الصندوقين الأسودين بسبب الحادث والنيران.



