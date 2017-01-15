أبو الغيط يزور بغداد لدعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار

يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بزيارة إلى بغداد غدا الثلاثاء، يلتقي خلالها كلاً من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع العراق ودعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار، وتعزيز التوازن في علاقات العراق مع محيطه العربي، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت انتعاشاً واضحاً في هذه العلاقات.

وأضاف المصدر أن الجامعة تدعم استقرار العراق وأمنه باعتباره مفتاحاً مهماً لتعزيز الأمن القومي العربي، وأن الأمين العام أحمد أبو الغيط سيتحدث خلال لقاءاته مع القيادات العراقية بأهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بالقضاء على داعش واعادة البناء وضمان عدم عودة هذا التهديد، وإبعاد العراق عن التوترات الإقليمية وتعزيز علاقاته الاقتصادية والأمنية مع الدول العربية كافة.



