السعودية تدعو المجتمع الدولي لتأمين الممرات المائية بالمنطقة

دعا مجلس الوزراء السعودي ، اليوم /الثلاثاء ، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة، تحسبا للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة وخطرها على الاقتصاد العالمي، مجددا استنكاره للأعمال والممارسات الإرهابية التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.







جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة , حيث أعرب عن شكره وتقديره لقادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية على ما بذلوه من جهود أسهمت في نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والقمة الإسلامية في دورتها العادية الرابعة عشرة.





وجدد المجلس استنكار المملكة للهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينتي طرابلس اللبنانية والعريش المصرية والعاصمة الصومالية وشمال شرق كينيا وشمال شرق نيجيريا، معربا عن عزائه لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب جمهوريات مصر ولبنان والصومال ونيجيريا وكينيا ، مجددا وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة ضد جميع أشكال الإرهاب والتطرف.







