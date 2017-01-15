النائب العام السوداني يعلن إحالة البشير للمحاكمة قريبًا

قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود اليوم السبت إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبًا باتهامات بالفساد خلال ثلاثة عقود قضاها في السلطة.







وأضاف في مؤتمر صحفي أن الإحالة للمحكمة ستتم بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.





وتابع "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".





وأطيح بالبشير واعتقل في انقلاب عسكري يوم 11 أبريل (نيسان) بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه.





وقال مكتب الادعاء في بيان يوم الخميس "اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال" دون مزيد من التفاصيل.





وفي مايو (أيار)، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.





وقال النائب العام السوداني اليوم السبت إنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف "في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام".





وقال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان يوم الخميس إن هناك أكثر من محاولة انقلاب تم التخطيط لها في الفترة السابقة ضد المجلس وتم إحباطها. وأشار المجلس إلى أن عددًا من الضباط اعتقلوا فيما يتعلق بفض الاعتصام الدموي في الخرطوم هذا الشهر.