انفجار 4 قنابل في مناطق تجارية ببغداد

أصيب 14 شخصًا جراء انفجار 4 قنابل استهدفت مناطق تجارية في شرق وغرب ووسط وجنوب في العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أعلن مسئول أمني عراقي اليوم الأحد.



وأفادت تقارير إخبارية بأن إحدى العبوات الناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في منطقة حي "الإعلام" جنوبي العاصمة بغداد، فيما انفجرت عبوتان ناسفتان كانتا موضوعتين على جانب الطريق بمنطقة الطالبية شرقي العاصمة بغداد.

تأتي هذه الانفجارات عقب إعلان المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن أن هناك جدولة لاستلام الملف الأمني لقوات الشرطة الاتحادية دستوريًا وقانونيًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بداية الشهر المقبل ستستلم القوات مهام 4 محافظات.



