محادثات روسية صينية حول التعاون العسكري بين البلدين

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو - اليوم /الأربعاء - محادثات مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية تشانج يوسيا.

وأشاد وزير الدفاع الروسي - خلال اللقاء - بمستوى العلاقات بين الدولتين، وخاصة في المجال العسكري ، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية.

وقال شويغو: "تعتبر الصين شريكا استراتيجيا أساسيا لروسيا في الساحة العالمية" ، مشيرا إلى أن الجيشين الروسي والصيني، يجريان بشكل دوري فعاليات عسكرية مختلفة بما في ذلك المناورات والتدريبات.

وأعلن الوزير الروسي، أن الجانبين سيوقعان مجموعة من الوثائق التي تحدد مجالات العمل المشترك في المجالين العسكري والعسكري-التقني.

من جانبه ، قال رئيس الوفد الصيني "إن التعاون العسكري بين موسكو وبكين كان في السنوات الأخيرة، على مستوى عال ويستمر في التطور".

وأضاف رئيس الوفد الصيني أن الجيش الصيني شارك في العام الماضي، بالمناورات العسكرية الدولية الكبرى "الشرق"، وفي يوليو من العام الجاري نفذت الدولتان، ولأول مرة، عمليات دورية جوية استراتيجية مشتركة فوق مياه بحر الصين الشرقي وبحر اليابان.



