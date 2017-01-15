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إقالة 3 من كبار موظفي رئاسة الجمهورية الجزائرية

إقالة 3 من كبار موظفي رئاسة الجمهورية الجزائرية

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أعلنت الرئاسة الجزائرية ،اليوم الأحد، إنهاء مهام 3 من كبار موظفي الرئاسة.

وذكرت الرئاسة -في بيان اليوم- "أنه تم إنهاء مهام بغدادلي عبد المجيد، قلافاط محمد مهدي مدير الإدارة العامة ومدير الإطارات برئاسة الجمهورية على الترتيب، كما تم إنهاء مهام السيدة آسيا تميمي بصفتها مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية".

يذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح قام منذ توليه منصبه في 9 أبريل الماضي بحركة إقالات واسعة شملت عددا من المسؤولين في مؤسسة الرئاسة.
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