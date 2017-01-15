مصرع 15 شخصا وإصابة 9 آخرين في انفجار منجم فحم شمالي الصين

لقي 15 شخصا مصرعهم, وأصيب 9 آخرون في انفجار غاز بمنجم فحم بمقاطعة "شانشي" شمالي الصين.



وذكرت سلطات المقاطعة -في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن التحقيقات أظهرت أن نحو 35 من عمال المنجم كانوا يعملون تحت الأرض في منجم الفحم في محافظة بينغياو عندما وقع الانفجار في الساعة 1:50 مساء أمس /الإثنين/ ما أدى إلى محاصرة عدد منهم مضيفة أنه تم انتشال 15 جثة وتعرض 9 لإصابات متنوعة فيما تمكن 11 عاملا من النجاة من الحادث.

وتجري السلطات المختصة المزيد من التحقيقات حاليا; للوقوف على كافة ملابسات وأسباب الحادث.







