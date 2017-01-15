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الأمن والتعاون الأوروبي تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا

الأمن والتعاون الأوروبي تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا

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دعا ميروسلاف لاجاك وزير خارجية سلوفاكيا رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا حتى تستمر عملية السلام وتحقق النتائج المأمولة منها. 

وذكر بيان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا اليوم /الخميس/ أن لاجاك أعرب عن رغبته في دعم جهود السلام في أوكرانيا خلال لقائه مع وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين، ورئيس الوفد الأوكراني لمجموعة الاتصال الثلاثية ليونيد كوتشما.

ونوه البيان إلى التزام الرئاسة السلوفاكية للمنظمة الأوروبية بالتركيز على الشعب الأوكراني من خلال جعل حياتهم أسهل ومنحهم الأمل دوما، لافتا إلى أن تحسين الوضع الإنساني السيء والظروف المعيشية للناس في شرق أوكرانيا يمثل أولوية قصوى بالنسبة للمنظمة الأوروبية. 

وأشار البيان إلى ثقة المنظمة الأوروبية في أن جميع الجهات الفاعلة في أوكرانيا ملتزمة بضمان أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة مفتوحة وحرة ونزيهة. ونبه البيان إلى أن الألغام تشكل تهديدا خطيرا ومخفيا وصامتا ضد الأبرياء مطالبا بسرعة إزالة الألغام وخاصة بالقرب من البنية التحتية. 


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