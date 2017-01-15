موسكو: إعلان بومبيو بشأن المستوطنات يهدف لهدم التسوية في الشرق الأوسط

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية -اليوم /الثلاثاء- أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن المستوطنات الإسرائيلية، خطوة جديدة تهدف لهدم الأسس القانونية للتسوية في الشرق الأوسط.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان اليوم - أن بناء إسرائيل لمستوطنات في الضفة الغربية يزيد من توتر الوضع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن روسيا تنظر إلى الإعلان الأمريكي كخطوة تزيد من توتر الأوضاع في المنطقة المتوترة بطبيعتها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال /الاثنين "إن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير متسقة مع القانون الدولي"، الأمر الذى لقي إدانة من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، واعتبره تطورا بالغ السلبية، محذرا من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلي ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم علي إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي.



