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روسيا: تدمير طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا

روسيا: تدمير طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية, تدمير طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا, ولم تقع إصابات أو أضرار مادية.

وذكرت الوزارة - في بيان نلته وكالة أنباء (سبوتنيك) - أن وسائل رصد المجال الجوي الروسية رصدت طائرتين مسيرتين على مسافة من قاعدة حميميم الروسية الجوية, وقد اقتربت الطائرتان المسيرتان من القاعدة الروسية من الاتجاه الشمالي الغربي" .

وأضافت أن الوسائط النارية المضادة للطائرات للقاعدة الجوية الروسية قد دمرت الطائرتين ولم تقع إصابات أو أضرار مادية.

وكانت وكالة الأنباء السورية قد أفادت بأن المضادات الأرضية تصدت لطائرات مسيرة أطلقها المسلحون بمنطقة خفض التصعيد باتجاه قاعدة حميميم, ما أسفر عن دوي أصوات انفجارات بمدينة اللاذقية.. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

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