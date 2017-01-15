الرئيس الجزائري يعين رئيساً جديداً للمحكمة العليا

عين الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين، رئيساً أول للمحكمة العليا. وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم "عين رئيس الدولة السادة عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا وعبد الرحيم مجيد نائبا عاما لدى المحكمة العليا وبيطام عبد المجيد مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل وحمدان عبد القادر مفتشا عاما بوزارة العدل وجعرير عبد الحفيظ مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل وقاسمي جمال رئيسا لمجلس قضاء الجزائر العاصمة".







وأضاف البيان أن بن صالح أنهى مهام فتيحة بوخرصة بصفتها رئيسة لمجلس قضاء تيبازة وملاك عبد الله بصفته محاميا عاما لدى المحكمة العليا. يذكر أن المحكمة العليا بالجزائر مختصة باجراءات محاكمة رؤساء الحكومة والوزراء على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم .