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وزير الداخلية التونسي: يجب التنسيق بين كل البلدان لمكافحة آفة الإرهاب

وزير الداخلية التونسي: يجب التنسيق بين كل البلدان لمكافحة آفة الإرهاب

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 أكد وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي أن اليقظة الأمنية واجبة في ظل تواصل التهديدات الإرهابية المحتملة إقليميا ودوليا, مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين كل البلدان لمكافحة هذه الآفة العابرة للحدود. 

وشدد الفراتي -في تصريحات اليوم الأحد على هامش مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة في تونس العاصمة- على أن مكافحة الإرهاب تظل من أوليات الوزارة والعمل الحكومي, مؤكدا جاهزية واستعداد الوحدات الأمنية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية للتصدي للتهديدات الإرهابية.

 وأشار الفراتي إلى قدرة تونس على تأمين التظاهرات الكبرى وإحكام التنظيم, قائلا: "التركيز الأمني مترسخ في تونس وليس وليد اليوم", منوها في هذا الصدد بالاستعدادات الأمنية والاستعلاماتية والإعداد البشري والمادي في القمة العربية العادية الـ30 التي انعقدت في تونس في مارس الماضي, بالإضافة إلى تأمين المقابلات الرياضية والمهرجانات الكبرى. 



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