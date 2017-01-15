مقتل 19 بتفجير سيارة مفخخة في شمال سوريا

قتل 19 شخصاً على الأقل، غالبيتهم مدنيون، السبت، جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب بحلب، شمال سوريا، التي تسيطر عليها فصائل مسلحة موالية لأنقرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأوضح المرصد أن "19 شخصاً بينهم 13 مدنيا على الأقل قتلوا جراء تفجير سيارة مفخخة عند نقطة تجمع لسيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب في مدينة الباب".

وأفاد ناشطون سوريون في المدينة بوجود "جثث تفحمت جراء التفجير"، مرجحين ارتفاع حصيلة القتلى، "لوجود أكثر من 33 جريحاً، بعضهم في حالات خطرة".

وكانت المدينة الواقعة على بعد ثلاثين كيلومتراً شمال شرق مدينة حلب، تعدّ معقل تنظيم داعش في محافظة حلب، قبل أن تشنّ تركيا مع فصائل سورية موالية لها هجوماً واسعاً في المنطقة تمكنت بموجبه من السيطرة على مدن عدة أبرزها الباب في فبراير 2017.



