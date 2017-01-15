إسرائيل تطلق منطادا وطائرات استطلاع في الأجواء اللبنانية

أطلق الجيش الإسرائيلي منطادا استطلاعيا مخصصا لأعمال الرصد وجمع المعلومات على الحدود مع لبنان، كما استأنفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية من دون طيار تحليقها في الأجواء اللبنانية، بعد توقف دام لساعات إثر الاشتباك الذي وقع بالأمس بين عناصر من حزب الله والقوات الإسرائيلية.

واعتادت إسرائيل أن تخترق سماء لبنان باستخدام طائرات الرصد والاستطلاع من دون طيار، غير أنها توقفت عن إرسال هذا النوع من الطائرات لعدة ساعات أثناء وبعد مرحلة الاشتباك والقصف المدفعي الذي كان ينفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة الجنوب اللبناني، قبل أن تعود وتستأنف صباح اليوم اختراق الأجواء اللبنانية باستخدام هذه الطائرات.

من ناحية أخرى، ساد الهدوء المشوب بالحذر بلدات منطقة الجنوب اللبناني التي تعرضت بالأمس لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف ردا على قيام حزب الله بتدمير مدرعة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، وهو القصف الذي اقتصرت خسائره على أراضي وسهول زراعية، ولم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح أو تدمير لممتلكات المواطنين اللبنانيين.



