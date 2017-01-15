سلام: رفضت رئاسة الحكومة في ظل استئثار الفريق الرئاسي بالسلطة

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام، إن رفضه العرض لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، محسوم ولا تراجع عنه، مبررا ذلك بأن السنوات الثلاث التي مرت من عهد الرئيس ميشال عون غير مشجعة لأنها "كانت حافلة بالمخالفات الدستورية والفوقية والمكابرة والسعي للاستئثار بالسلطة من قبل فريقه السياسي"على حد تعبيره.

وأكد سلام -في حديث لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية اليوم /الاثنين- أنه يرى أن الخيار الأفضل يتمثل في عودة سعد الحريري لترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أنه سيقف إلى جواره، ومعربا عن تقديره للحريري الذي اقترح عليه أن يترأس الحكومة المقبلة وبمعزل عن عدم تجاوبه مع العرض.

وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق إنه لم ير أية مؤشرات على أن سلوك الفريق الرئاسي سيتغير خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي دفعه لرفض عرض تولي رئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة المرتقبة.

وأضاف تمام سلام "بالكاد استطعت أثناء وجودي في رئاسة الحكومة أن أضبط وزير الخارجية جبران باسيل، علما أن عمه العماد ميشال عون لم يكن رئيسا للجمهورية آنذاك، فكيف الحال وعون هو الرئيس؟".



