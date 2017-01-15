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شينزو أبي: سنواصل جهودنا لتخفيف التوترات بالشرق الأوسط

شينزو أبي: سنواصل جهودنا لتخفيف التوترات بالشرق الأوسط

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 أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي - ليوم /الأربعاء - أن بلاده ستواصل الجهود الدبلوماسية من أجل تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بمدينة "يوكوهاما". 

وقال رئيس الوزراء الياباني إن بلاده ستأخذ في الاعتبار نوايا القادة الإيرانيين، كما أنها ستواصل العمل من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وبدوره، رحب ظريف بدور الحكومة اليابانية، وأكد أن بلاده لا ترغب في زيادة التوترات، وأشار إلى أنه يجب أن تكون جميع الدول قادرة على ممارسة حقوقها على أساس القانون الدولي.


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