مقتل وإصابة 31 من عناصر طالبان خلال عملية شمال أفغانستان

شنت القوات الخاصة التابعة للجيش الأفغاني عملية في إقليم تخار شمال البلاد أسفرت عن مقتل وإصابة 31 مسلحا تابعا لحركة طالبان وتدمير مركبتين من طراز "هامفي" كان قد تم الاستيلاء عليهما.







وقال فيلق العمليات الخاصة التابع للجيش الأفغاني في بيان نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الخميس إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 19 مسلحا خلال اشتباك وقع في منطقة خواجة غار بالإقليم الأفغاني خلال عملية التطهير.





وأضاف البيان أن القوات الخاصة قامت بتطهير المنطقة بشكل كامل من وجود مسلحي طالبان بها.





كما جاء بالبيان أن القوات الخاصة أصابت 12 مسلحا تابعا لطالبان وقامت بتدمير مركبتين من طراز "هامفي" كانتا قد تم الاستيلاء عليهما ولم يعلق مسلحو طالبان على هذه العملية حتى الآن.





في سياق آخر أطلقت الحكومة الأفغانية سراح 490 سجينا من طالبان في بادرة حسن نية كجزء من الجهود المبذولة لدفع عملية السلام.





وقال رئيس المركز الإعلامي للحكومة فيروز بشاري "إن مسلحي طالبان المفرج عنهم إما مرضى أو يتبقى أقل من عام على فترة عقوبتهم".





وأضاف بشاري "أنهم ضمن مجموعة تتكون من 887 سجينا أمر الرئيس أشرف غاني بإطلاق سراحهم بمناسبة عيد الفطر المبارك إلا أنه لم يكشف عن موعد إطلاق سراح السجناء الباقين".







