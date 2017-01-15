طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تكثف من تحليقها في الأجواء اللبنانية

كثفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية ، بدون طيار، من تحليقها في الأجواء اللبنانية فوق مناطق متفرقة من لبنان ، وذلك لليوم الثاني على التوالي من التهديدات التي أطلقها "حزب الله" بإسقاط الطائرات الإسرائيلية التي تخرق سماء لبنان.

ولم يقتصر نطاق عمليات طائرات الاستطلاع الإسرائيلية على المناطق الجنوبية والقرى والمدن الحدودية والتي أصبحت تشهد زخما كبيرا وخرقا مستمرا للأجواء بمعرفة الطيران الإسرائيلي ، إذ نفذت طيرانا دائريا مستمرا على مدار الساعة في عدد من المناطق الجبلية والمحافظات الشمالية "عكار" والشمالية الشرقية "بعلبك الهرمل" إلى جانب بيروت وضواحيها وعدد من مدن محافظة جبل لبنان.

وكانت قد سقطت طائرتان إسرائيليتان من دون طيار فجر الأحد الماضي في ضاحية بيروت الجنوبية والتي تمثل معقل حزب الله ومنطقة نفوذه الأساسية ، وزعم الحزب أن الطائرتين كانتا تحملان مواد متفجرة بقصد تنفيذ عملية استهداف ضده.



