مقتل 3 انفصاليين في هجوم استهدف قوات الحزام الأمني في عدن باليمن

قتل 3 مقاتلين انفصاليين في هجوم انتحاري بدراجة نارية في مدينة عدن جنوب اليمن.





وأوضح مصدر أمني أن "انتحاريا يقود دراجة نارية مفخخة اصطدم بمركبة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني على دوار في مديرية دار سعد شمال المدينة".

وأصيب عدد من المدنيين في الهجوم الذي وقع في سوق شعبي.

وأكد المصدر نجاة قائد قوات الحزام الامني في المدينة وضاح عمر عبد العزيز من انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه في منطقة الشيخ عثمان في وسط عدن ما أدى إلى اصابة خمسة من مرافقيه





وتبنى الحوثيون احد الهجومين.