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إصابة رجلي أمن وثلاثة مدنيين في تفجير انتحاري وسط العاصمة التونسية

إصابة رجلي أمن وثلاثة مدنيين في تفجير انتحاري وسط العاصمة التونسية

تاريخ النشر

أكدت الداخلية التونسية إصابة رجلي أمن وثلاثة مدنيين بعد ان استهدف انتحاري قوى الأمن التونسية الخميس في الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس.

وأفاد التليفزيون الرسمي: إصابة اثنين من أفراد الأمن في انفجار بوسط تونس العاصمة.


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