مسرور بارزاني رئيساً لحكومة كردستان العراق

صوت برلمان كردستان العراق، على تسمية مسرور بارزاني، ابن عم الرئيس الجديد نيجرفان بارزاني، رئيساً للوزراء الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.







تمت عملية التصويت خلال جلسة لبرلمان الإقليم عقدت في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وصوت 87 نائباً من أصل 111 -هم عدد أعضاء البرلمان- لصالح تسمية مسرور.





وكان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، قد أدي أمس/ الاثنين اليمين الدستوري رئيساً للإقليم، خلفاً لوالده مسعود بارزاني، الذي تخلى عن رئاسة الإقليم في نوفمبر 2017.



