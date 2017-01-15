موسكو: مصير طاقم طائرة "سوخوي-25" ما زال مجهولا

أعلنت هيئة الطوارئ في إقليم ستافروبول جنوبي روسيا أنه لم يتم العثور بعد على جثتي طياري "سوخوي- 25 أو.بي"، التي تحطمت أمس.

وذكرت الهيئة الروسية - اليوم /الأربعاء - أن مصير طاقم الطائرة الهجومية (سوخوي-25) مازال مجهولا، مرجحة مصرع الطيارين وبقاء جثتيهما في مقصورة القيادة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن تحطم طائرة هجومية من طراز "سوخوي - 25 أو.بي." في إقليم ستافروبول بجنوب روسيا خلال طلعة تدريبية، مشيرة إلى عدم وجود ذخيرة على متن الطائرة. من جانبها، أعلنت هيئة الطوارئ في ستافروبول أن الطائرة تحطمت على بعد حوالي 38 كيلومترا جنوب غرب مدينة بودونوفسك، موضحة أنه نتيجة لاصطدامها بالأرض انفجرت ودمرت بالكامل.

وتشير مصادر روسية أخرى إلى أن الطائرة تحطمت على بعد 20 كيلومترا جنوب بلدة تشيرنوليسكوي في ستافروبول .



