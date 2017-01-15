وزارة الدفاع الجزائرية: كشف مخبأين للإرهاب يحويان أسلحة وذخائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن كشف مخبأين للجماعات الإرهابية بولاية سيدي بلعباس (شمال غرب) يحتويان على أسلحة وذخائر. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم الأحد إنه "في إطار مكافحة الإرهاب واثر عمليات بحث وتفتيش قرب منطقتي تافاسور تاوريرة بولاية سيدي بلعباس كشفت مفرزة (دورية) للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) اليوم مخبأين للجماعات الإرهابية يحويان أسلحة وذخائر".







وأوضح البيان أن المخبأين يحتويان على 4 بنادق رشاشة قاذف صاروخي من نوع 7- زذا مع قذيفتين وبندقية آلية من نوع سيمونوف مع 7 مساك ذخيرة, وبندقية صيد و 5 قذائف هاون عيار 120 ملم و49 مفجرا و5 قنابل و120 مترا من الفتيل الصاعق و13 خزينة ذخيرة خاصة بالبنادق الآلية من نوع كلاشنيكوف بالإضافة إلى لغم تقليدي الصنع وكمية من الذخيرة.





وأكد البيان أن هذه العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش المنتشرة عبر كافة ربوع الوطن في الحفاظ على سلامة البلاد وإحباط أية محاولة للمساس بأمنها واستقرارها.



