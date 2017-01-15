إيران تعدم موظفا سابقا بوزارة الدفاع للتجسس لصالح أمريكا

نفذ القضاء العسكري الإيراني اليوم السبت حكما باعدام موظف سابق بوزارة الدفاع الإيرانية بعد ادانته بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية.

وجرى إعدام جلال حاجي زوار — والذي كان يعمل لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"— بأحد مؤسسات وزارة الدفاع الإيرانية ، كما تم كذلك الحكم على زوجة الجاسوس بالسجن لمدة 15 سنة بنفس التهمة وتم تأييد القرارين من قبل المحكمة العليا في إيران.

واعتقلت قوات الأمن الإيرانية خلال الأعوام القليلة الماضية، عددا من المواطنين مزدوجي الجنسية من الولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وكندا وفرنسا في الأعوام الماضية وأودعتهم السجن بتهم تشمل التجسس والتعاون مع حكومات معادية.

يذكر أن وزير الأمن الإيراني سيد محمود علوي كان قد أعلن في أبريل الماضي، أن أجهزة الأمن الإيرانية كشفت عن 290 عمیلا للاستخبارات المركزیة الأمريكیة في مختلف دول العالم.



