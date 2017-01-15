كوريا الجنوبية ترسل مدمرة إلى موقع سفنها المحتجزة في اليمن

أكد مصدر في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه تم التأكد من أن طاقم السفن التي احتجزتها جماعة الحوثيين اليمنية في أمان, وأن الحكومة أرسلت مدمرة "كانج -كام -تشان" التي كانت تقوم بمهامها لمكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية, إلى مكان الحادث.



ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصدر قوله -اليوم /الثلاثاء/- إنه من المتوقع أن تصل المدمرة إلى موقع الحادث بعد غد /الخميس/, وأن المدمرة ستتعامل مع الحادث بمرونة اعتمادا على الوضع.

وتتعاون الحكومة الكورية الجنوبية بشكل وثيق مع الدول الحليفة; لإنقاذ مواطنيها, وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد أكدت اليوم إنه تم احتجاز سفينتين كوريتين وسفينة سعودية في المياه على بعد 15 ميل من جزيرة كمران في اليمن من قبل جماعة الحوثيين اليمنية, فيما ترسو السفن الثلاث حاليا في ميناء الصليف في محافظة الحديدة في اليمن.

وتم احتجاز السفن الثلاث عند توجهها إلى ميناء بربرة في الصومال, من ميناء جازان في السعودية, وأبلغ أحد الكوريين الجنوبيين, شركتهما باستيلاء الحوثيين على السفينة صباح اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



