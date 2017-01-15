الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة ويغلق باب الساهرة بالأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين من الضفة الغربية، غالبيتهم أسرى محررون.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني - في بيان اليوم /الأربعاء - "أنه تم اعتقال 5 فلسطنيين من محافظة نابلس، و3 آخرين من محافظة بيت لحم، وفلسطينيين اثنين من الخليل".

وعلى صعيد آخر، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، باب الساهرة وهو أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وقال شهود عيان "إن قوات الاحتلال أغلقت باب الساهرة بشكل مفاجئ ومنعت المواطنين من دخول المسجد الأقصى من خلاله".



