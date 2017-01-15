القبض على زعيم داعش في اليمن أبو أسامة المهاجر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم /الثلاثاء، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر"، والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي - في تصريح له اليوم /الثلاثاء - إن العملية أسفرت كذلك عن ضبط أسلحة وذخيرة، فضلا عن أجهزة لاب توب كمبيوتر، ومبالغ مالية بمختلف العملات، وأجهزة إلكترونية وأجهزة "GPS" وأجهزة اتصال.

وأوضح المالكي أن هذه العملية تأتي امتداداً للتعاون الوثيق بين المملكة والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية، كما أنها تُعد ضربة موجعة لتنظيم "داعش" الإرهابي وبالأخص في اليمن، وتأتي استكمالاً لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

وأكد المالكي استمرار جهود المملكة ضمن التحالف الدولي ضد "داعش" وبالتعاون مع حلفائها لمحاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء على آفة الإرهاب.