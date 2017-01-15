تضرر 30 ألف شخص جراء العواصف والفيضانات جنوبي الصين

أعلنت سلطات منطقة قوانغتشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين تضرر 30345 شخصا نتيجة للأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.







وذكرت إدارة الطوارئ بالمنطقة - في بيان اليوم - أن العواصف المطيرة التي بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي تسببت في وقوع فيضانات في تسع محافظات بأربع مدن في المنطقة، حيث تضرر 30345 شخصا مع إعادة توطين أكثر من 800 شخص.





وأضافت الإدارة أن العواصف المطيرة والفيضانات أدت أيضا إلى إتلاف أكثر من 3400 هكتار من المحاصيل وانهيار 22 منزلا، ما تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة بنحو 7ر16 (4ر2 مليون دولار).





وقام مكتب الأرصاد الجوية الإقليمي بتفعيل الاستجابة الطارئة، حيث يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى يوم الأربعاء المقبل، فيما ناشدت السلطات السكان المحليين بتوخي اليقظة إزاء الفيضانات والانهيارات الأرضية والطينية المحتملة.



