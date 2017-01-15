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الجيش الإسرائيلي يؤكد شن غارات جديدة على مواقع لحركة "حماس"

الجيش الإسرائيلي يؤكد شن غارات جديدة على مواقع لحركة "حماس"

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أعلن الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات جوية على مواقع لحركة "حماس" فجر اليوم السبت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي "إن طائرات نفاثة وطائرات بدون طيار نفذت هجمات على مواقع لحماس، وكان من بين الأهداف مخيم عسكري لحماس وقاعدة تستخدمها الحركة لأغراض عسكرية بحرية".

وأضاف المتحدث أن الغارات جاءت ردا على الهجمات الصاروخية، التي أطلقت على إسرائيل خلال الليلة الماضية، معتبرا أن حركة حماس مسؤولة عن كافة التصعيدات التي تحدث في القطاع.

وكانت إسرائيل قد بدأت قبل يومين غارات جوية عدة على قطاع غزة، وقالت إنها تستهدف قيادات بحركة الجهاد الإسلامي، وأسفرت تلك الغارات عن مقتل العشرات في القطاع، من بينهم امرأتان وخمسة أطفال لم تتجاوز أعمارهم سنتين وثلاث سنوات.


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