أبوالغيط يحذر من بقاء الوضع الفلسطيني بما هو عليه

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه يجب التنسيق بين الجامعة ومبعوثين الأمم المتحدة إلى المناطق العربية.







وأضاف أبو الغيط في الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بمجلس الأمن على المستوى الوزاري لبحث سبل تطوير علاقات التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية، في نيويورك اليوم الخميس، أن الجامعة العربية تساهم في حفظ السلم والأمن في المنطقة العربية والعالم، و ندعو لتحرك مجلس الأمن بشأن الهجوم على السفينتين بخليج عمان.





واوضح ان بعض الأطراف تسعى إلى إشعال النار في المنطقة، وحذر أبو الغيط من بقاء الوضع الفلسطيني بما هو عليه، وطالب بالحرية المدنية للشعب الفلسطيني، كما طالب بتحقيق الشراكة بين الجامعة العربية والأمم المتحدة ، واعرب عن تطلعه اتطلع لإنشاء منصة تنسيق مشتركة بين الجامعة العربية ومجلس الأمن







