القوات الأمريكية المشتركة تغلق قاعدة عسكرية كبرى وسط سول

أعلن مسئولون عسكريون في كوريا الجنوبية, اليوم /السبت/, أن القوات الأمريكية الكورية ستنهي جميع الخدمات في قاعدة عسكرية كبرى في قلب سول خلال العام الجاري استعدادا لإعادة الأرض إلى حكومة كوريا الجنوبية.



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - في نسختها بالإنجليزية - أن الجيش الأمريكي يقوم منذ 2017 بنقل قواعده من جميع أنحاء البلاد إلى بيونجتايك, التي تبعد حوالي 70 كم جنوب سول.

يشار إلى أنه في الوقت الذي انتقلت فيه مقرات القوات الأمريكية الكورية والجيش الثامن إلى المقر الجديد, المسمى كامب همفريز, يستعد الجيش الأمريكي لإخلاء حامية يونجسان في وسط سول لتسريع عمليات النقل.

وتعتبر خطة النقل نتيجة لاتفاقية عام 2004 بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية, والتي تنص على استعادة يونجسان وغيرها من القواعد التي أصبحت أماكن وأصولا رئيسية.



