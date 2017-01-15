اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

القوات الأمريكية المشتركة تغلق قاعدة عسكرية كبرى وسط سول

القوات الأمريكية المشتركة تغلق قاعدة عسكرية كبرى وسط سول

تاريخ النشر

أعلن مسئولون عسكريون في كوريا الجنوبية, اليوم /السبت/, أن القوات الأمريكية الكورية ستنهي جميع الخدمات في قاعدة عسكرية كبرى في قلب سول خلال العام الجاري استعدادا لإعادة الأرض إلى حكومة كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - في نسختها بالإنجليزية - أن الجيش الأمريكي يقوم منذ 2017 بنقل قواعده من جميع أنحاء البلاد إلى بيونجتايك, التي تبعد حوالي 70 كم جنوب سول.

يشار إلى أنه في الوقت الذي انتقلت فيه مقرات القوات الأمريكية الكورية والجيش الثامن إلى المقر الجديد, المسمى كامب همفريز, يستعد الجيش الأمريكي لإخلاء حامية يونجسان في وسط سول لتسريع عمليات النقل.

وتعتبر خطة النقل نتيجة لاتفاقية عام 2004 بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية, والتي تنص على استعادة يونجسان وغيرها من القواعد التي أصبحت أماكن وأصولا رئيسية.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content